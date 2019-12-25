За неделю за выход на лед оштрафовали более 70 петербуржцев

С 15 марта выход на лёд водоёмов в Петербурге запрещён.

В Петербурге за неделю составили 71 протокол об административном правонарушении за выход на лёд. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу на Неве.

С 15 марта выход на лёд водоёмов в Петербурге запрещён. Тех, кто нарушает данный запрет, ожидает штраф до 5 тысяч рублей.

Спасатели напоминают, что последнее время температура колеблется ночами около нуля. Поэтому и без того непрочный лёд водоёмов сейчас приобрёл угрожающее состояние.

Накануне пять человек провалились под лед Невы. Двоих не могут найти.

Фото: pexels