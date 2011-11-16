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Пять человек провалились под лед Невы. Двоих не могут найти

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По данным ведомства, около 16:00 в полынью на Неве соскользнул мужчина. Его тело на данный момент не нашли. 

В понедельник, 21 марта, в Петербурге под лед провалились пять человек. Об этом сообщили в городском МЧС. 

По данным ведомства, около 16:00 в полынью на Неве соскользнул мужчина. Его тело на данный момент не нашли. 

В 17:26 еще четверо человек, предположительно нетрезвых, упали в воду у дома №123 по проспекту Обуховской обороны. Спасателям удалось вытащить трех человек на берег. Четвёртого товарища ищут.

Видео: на Финском заливе спасли провалившихся под лед рыбаков. Рыбак провалился под лед в районе порта Бронка.

Видео и фото: Мегаполис

Теги: вода, лед, нева, утонули
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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