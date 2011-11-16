Пять человек провалились под лед Невы. Двоих не могут найти

По данным ведомства, около 16:00 в полынью на Неве соскользнул мужчина. Его тело на данный момент не нашли.

В понедельник, 21 марта, в Петербурге под лед провалились пять человек. Об этом сообщили в городском МЧС.

По данным ведомства, около 16:00 в полынью на Неве соскользнул мужчина. Его тело на данный момент не нашли.

В 17:26 еще четверо человек, предположительно нетрезвых, упали в воду у дома №123 по проспекту Обуховской обороны. Спасателям удалось вытащить трех человек на берег. Четвёртого товарища ищут.

Видео: на Финском заливе спасли провалившихся под лед рыбаков. Рыбак провалился под лед в районе порта Бронка.

Видео и фото: Мегаполис