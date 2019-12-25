Крупные штрафы за выброс мусора из машин поддерживают большинство петербуржцев

Согласно статье КоАП РФ, за выброс мусора из автомобиля предусмотрены штрафы: до 15 тысяч рублей для граждан и до 50 тысяч для юридических лиц. Подавляющее большинство жителей Петербурга (78%) поддерживают такие строгие меры. Против выступают только 10% респондентов, а 12% затруднились с ответом. В опросе, проведённом сервисом по поиску работы SuperJob, приняли участие представители экономически активного населения.

Выяснилось, что женщины чаще мужчин одобряют борьбу с нечистоплотными водителями. Мужская аудитория, напротив, более склонна критиковать подобные инициативы, объясняя это отсутствием организованной системы сбора и переработки отходов, а также необходимостью фиксации нарушений с помощью камер.

Любопытно, что среди водителей уровень поддержки штрафов оказался даже выше, чем среди пешеходов (82% против 74%).

