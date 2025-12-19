  1. Главная
Владельцы нежилых зданий в Петербурге могут быть оштрафованы на 4,7 млн рублей за сосульки
Сегодня, 11:49
Выполнение требования контролируют инспекторы и нейросетевые комплексы.

Собственники нежилых объектов обязаны сбивать сосульки со зданий. Нарушителям грозит штраф, напомнили 12 января в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Выполнение требования контролируют инспекторы и нейросетевые комплексы: последние автоматически выявляют наледь на кровлях и формируют постановления в электронном виде. В период новогодних праздников сформировали 47 постановлений, общая сумма назначенных штрафов может составить 4,7 млн рублей. А для индивидуальных предпринимателей размер штрафа ниже – 10 тыс. рублей. 

Искусственный интеллект нашел сосульки и на жилых домах. Около 80 случаев направлены в Государственную жилищную инспекцию города. 

Ранее мы рассказывали о том, что с начала года свыше 300 петербургских водителей нарушили правила парковки во дворах. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

