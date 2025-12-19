  1. Главная
С начала года свыше 300 петербургских водителей нарушили правила парковки во дворах
Сегодня, 11:36
73
Особое внимание уделяют перекрытию проезда к контейнерным площадкам.

За первые семь дней 2026 года более 300 водителей в Петербурге нарушили правила парковки во дворах. За обстановкой следят Государственная административно-техническая инспекция и "Управление по мониторингу". 

Особое внимание уделяют перекрытию проезда к контейнерным площадкам. Даже один автомобиль может стать причиной серьезных экологических проблем, поскольку помешает своевременно вывезти мусор. Информацию о нарушителях передают в ГИБДД. 

За стоянку на газонах, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке грозит штраф 3-5 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: нейросети нашли наледь на десятках зданий Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

