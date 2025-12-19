С начала года свыше 300 петербургских водителей нарушили правила парковки во дворах

Особое внимание уделяют перекрытию проезда к контейнерным площадкам.

За первые семь дней 2026 года более 300 водителей в Петербурге нарушили правила парковки во дворах. За обстановкой следят Государственная административно-техническая инспекция и "Управление по мониторингу".

Особое внимание уделяют перекрытию проезда к контейнерным площадкам. Даже один автомобиль может стать причиной серьезных экологических проблем, поскольку помешает своевременно вывезти мусор. Информацию о нарушителях передают в ГИБДД.

За стоянку на газонах, перед парадными, контейнерными площадками и на эксплуатационной маркировке грозит штраф 3-5 тыс. рублей.

