Нейросети нашли наледь на десятках зданий Петербурга

В Санкт-Петербурге в период новогодних праздников нейросетевые комплексы "Городовой" выявили наледь и сосульки более чем на 50 зданиях. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.
Усиленный мониторинг состояния кровель ведется с использованием искусственного интеллекта. За первые дни января система зафиксировала нарушения на жилых и нежилых объектах. Около половины выявленных зданий относятся к жилому фонду, остальные являются нежилыми строениями.
По нежилым объектам ГАТИ уже вынесла постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма назначенных штрафов составила 2,5 миллиона рублей. Информация о нарушениях, выявленных на жилых домах, была передана в Государственную жилищную инспекцию. В отношении управляющих организаций будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
В ГАТИ призвали собственников зданий и ответственных лиц своевременно очищать кровли от снега, наледи и сосулек.
Ранее мы рассказывали о том, что специалисты комблага Петербурга продолжают готовить молодые деревья к заморозкам.
Фото: ГАТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все