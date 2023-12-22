За плохую уборку территорий три петербургских бизнесмена получили штрафы от 100 тысяч рублей

Один из них заплатит 110 тысяч рублей за повторное нарушение.

В ГАТИ рассмотрели дела о нарушениях правил зимней уборки. Рассматривались административные протоколы в отношении трех представителей юридических лиц. На их частных территориях специалисты выявили опасные для горожан нарушения. Одному из представителей бизнеса штраф был назначен выше из-за повторного нарушения правил благоустройства.

Неубранный снег, необработанную противогололедными средствами прилегающую территорию, а также сваленный в кучу мусор инспекторы обнаружили на частной собственности в Невском районе у продуктового магазина на улице Тельмана, дом 33. У владельца этой территории есть представительства в каждом районе города. Ранее на одном из зданий этого юридического лица были выявлены в автоматическом режиме нейросетевым комплексом "Городовой" кондиционеры на лицевых фасадах и посторонние графические изображения. Штраф за несоблюдение правил зимней уборки для него стал выше на 10 тысяч рублей, составив 110 тысяч рублей.

Двум предпринимателям в Василеостровском районе меру наказания избрали по нижней границе – 100 тысяч рублей каждому.

Назначенные денежные штрафы не освободят юридических лиц от обязанности устранить нарушения и принять меры по предотвращению их появления. Эти и другие объекты города продолжают оставаться на контроле ГАТИ.

Фото: ГАТИ