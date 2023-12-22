Владельцам частной территории на В.О. грозит штраф от 100 тысяч рублей за лед под снегом

Такие "скрытые ловушки" могут стать причиной серьезных травм для пешеходов и спровоцировать ДТП.

Штраф от 100 тысяч рублей грозит владельцам частной территории на В.О. за лед под снегом. Об этом сообщили в ГАТИ.

Инспекция 7 февраля рассмотрит административные дела в отношении двух юридических лиц. На их общей территории на улице Нахимова, дом 26 инспекторы в ходе совместной проверки с прокуратурой выявили одно из самых опасных нарушений правил зимней уборки.

Вся прилегающая территория парковки и проезда была в снегу, что уже является нарушением. Однако когда инспекторы прошли по ней, выявилось, что под 10 сантиметровым слоем рыхлого снега был скользкий лед.

Такие "скрытые ловушки" могут стать причиной серьезных травм для пешеходов и спровоцировать ДТП. При этом ни один из владельцев территории не стремился своевременно устранить нарушения. ГАТИ

В отношении владельцев территории ГАТИ завела административные дела, в ходе рассмотрения которых будет принято решение о назначении наказания. Согласно региональному законодательству, предпринимателям может грозить штраф от 100 тысяч рублей каждому. Назначенное наказание не освободит юридических лиц от обязанности устранить нарушения.

ГАТИ продолжается контролировать зимнюю уборку в Петербурге.

Фото: ГАТИ