ГАТИ продолжается контролировать зимнюю уборку в Петербурге

По состоянию на конец января ГАТИ зафиксировала более двух тысяч случаев устранения нарушений с начала периода контроля.

ГАТИ с начала первых октябрьских снегопадов в 2023 году усилила контроль за соблюдением правил зимней уборки. Инспекторы ежедневно осуществляют мониторинг кровель нежилых зданий, улиц города и частных владельцев, а также зон производства земляных работ. Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

Число осмотренных объектов в январе почти сравнялось с декабрьскими цифрами, несмотря на работу Инспекции в праздничные дни в дежурном режиме. За первый месяц 2024 года инспекторы ГАТИ осмотрели почти 5 тысяч объектов, а всего с начала периода этот показатель превысил 12 тысяч.

По состоянию на конец января ГАТИ зафиксировала более двух тысяч случаев устранения нарушений с начала периода контроля.

В отношении тех нарушителей, на которых меры профилактики не действуют, ГАТИ заводит дела об административной ответственности. Всего за период после проведения проверок по требованию прокуратуры было возбуждено порядка 30 административных дел за нарушения правил зимней уборки. Чаще всего среди таких нарушителей фигурируют производители земляных работ и ответственные за содержание частных территорий и зданий.

Ранее петербуржцам предложили следить за зимней уборкой с помощью сервиса "Я здесь живу".

Фото: Piter.tv