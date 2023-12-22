В Петербурге могут начать штрафовать водителей за парковку на эксплуатационной разметке

Предлагается ввести штраф за такое нарушение в размере до 5 тыс. рублей для физических, до 40 тыс. рублей – для должностных и до 500 тыс. рублей – для юридических лиц.

Петербургских водителей хотят штрафовать за размещение транспортных средств на эксплуатационной маркировке. Об этом сообщили в пресс-службе городского Законодательного Собрания (ЗакСа) 25 марта.

Предлагается ввести штраф за такое нарушение в размере до 5 тыс. рублей для физических, до 40 тыс. рублей – для должностных и до 500 тыс. рублей – для юридических лиц.

Председатель ЗакСа Андрей Цивилев отметил, что разметка как раз помогает автомобилистам четко идентифицировать места, где стоянка во дворах запрещена. Речь идет о площадках для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), пешеходных дорожках, территориях пожарных гидрантов и поворотах, где машины могут помешать движению спецтехники.

Эксплуатационная маркировка была введена по просьбам горожан и муниципалитетов, чтобы сделать возможным проезд по дворам машин скорой помощи, техники МЧС и коммунальных служб. Нередко сделать это практически невозможно из-за плотной парковки, что особенно критично в чрезвычайных ситуациях. Андрей Цивилев, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что штраф за неоплату парковки могут снизить на 50%.

Фото: Piter.TV