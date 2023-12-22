Штраф за неоплату парковки могут снизить на 50%

Законопроект рассмотрят в Госдуме.

В Госдуме предложили снизить штрафы за неоплаченную парковку. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы, сообщают "Известия".

Водителям предлагается предоставлять скидку в 50%, если они оплатят штраф в течение 20 дней. Размеры штрафов устанавливают региональные власти. В Москве за неоплату парковочного места предусмотрен штраф 5 тысяч рублей, в Петербурге – 3 тысячи рублей.

Парламентарии отметили, что такие штрафы являются обременительными для многих водителей, а подобные скидки могут простимулировать вовремя оплачивать данные взимания.

В Петербурге на сегодняшний день зона платной парковки действует в четырёх районах: Адмиралтейском, Центральном, Петроградском и Василеостровском.

Ранее стало известно, что парковка в Петербурге не станет бесплатной в выходные дни.

Фото: Piter.tv