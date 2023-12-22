Парковка в Петербурге не станет бесплатной в выходные дни

Кроме того, Дмитрий Ваньчков отметил, что в 2024 году зону платной парковки в Петербурге не будут расширять.

Власти Петербурга оказались делать парковку в центре города на выходных бесплатной. Вопрос обсуждался 22 февраля в петербургском ЗакСе на комиссии по транспорту, передает tg-канал "Ротонда".

Заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что Петербург – туристический город, и поэтому горожане на выходных едут в центр, а "улица не вместит всех желающих". О бесплатной стоянке просили петербуржцы.

Кроме того, Дмитрий Ваньчков отметил, что в 2024 году зону платной парковки в Петербурге не будут расширять. Не намерены и повышать тарифы. Новые решения, по словам чиновника, "возможны после мониторинга и анализа текущей работы платных стоянок".

Ранее мы рассказывали о том, что повышение тарифов на парковку в центре Петербурга в праздники не планируется.

Фото: Piter.TV