Петербургские водители заплатили 155 млн рублей штрафов за неправильную парковку

ФССП напоминает, что, если гражданин в течение 60 дней не оплатил административный штраф, то Комитет по транспорту обращается в суд.

С начала года судебные приставы Петербурга взыскали с водителей более 155,5 миллионов рублей за нарушение правил парковки, в том числе и платной. Деньги перечислены в пользу городского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

В 2023 году на исполнении у петербургских приставов находилось почти 75 тысяч исполнительных производств по взысканию административных штрафов за неправильную парковку. В прошлом году за аналогичный период было порядка 85 тысяч исполнительных производств. В настоящий момент 52 тысячи исполнительных производств окончены фактическим исполнением, с автомобилистов в принудительном порядке взыскано более 155,5 миллионов рублей.

ФССП напоминает, что, если гражданин в течение 60 дней не оплатил административный штраф, то Комитет по транспорту обращается в суд. Это грозит должнику удвоением суммы штрафа.

Ранее Piter.tv узнал, что доходы бюджета Санкт-Петербурга от платной парковки за 9 месяцев превысили 3 млрд рублей.

Фото: ФССП