В Петербурге нарушителям правил парковки во дворах начислили 150 млн рублей штрафов

Специальная система видеонаблюдения, установленная на патрульных машинах сотрудников ГАТИ, позволяет эффективно фиксировать случаи неправильной парковки автомобилей.

За первое полугодие 2025 года петербургская Госавтоинспекция получила около 150 миллионов рублей штрафов с автомобилистов, нарушающих правила стоянки машин во дворах города, рассказал руководитель городской администрации по транспортному контролю Алексей Геращенко.

По словам главы ведомства, основными нарушениями являются: оставление автомобилей на зелёных зонах, блокировка входов в жилые дома, проходов для пешеходов, мусоросборочных площадок, а также создание препятствий для уборки отходов.

Алексей Геращенко подчеркнул, что надзор за соблюдением правил парковки продолжится, причем санкции будут жестче для юридических лиц — сумма штрафа составит 150 тысяч рублей. Штраф для частных автовладельцев остается на уровне трёх тысяч рублей. Компании такси, каршеринга, прочие коммерческие структуры несут повышенную ответственность, заявил чиновник.

При этом городская администрация тесно взаимодействует с сервисами аренды авто, призывая бизнес следить за действиями пользователей арендованных транспортных средств. Специальная система видеонаблюдения, установленная на патрульных машинах сотрудников ГАТИ, позволяет эффективно фиксировать случаи неправильной парковки автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что нумерация парковочных зон изменится в Петербурге с конца августа.

Фото: Piter.TV