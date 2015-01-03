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Чиновников в Петербурге могут наделить правом выписывать штрафы за неправильную парковку
Сегодня, 9:02
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Чиновников в Петербурге могут наделить правом выписывать штрафы за неправильную парковку

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В настоящее время подобные полномочия имеются исключительно у ГИБДД.

В Петербурге рассматривается инициатива, позволяющая местным чиновникам выписывать штрафы за неправильную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью. После одобрения законопроекта в городском Законодательном собрании, документ отправят в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне.

Пресс-служба ЗакСа уточнила, что проект нацелен на усиление мер административного воздействия за нарушения правил парковки на инвалидных местах. В настоящее время подобные полномочия имеются исключительно у ГИБДД.

Предлагается также расширить круг должностных лиц, имеющих право выносить решения о наложении штрафов. Таким правом могут наделить руководителей и их заместителей различных структурных подразделений. Более того, в случаях наличия фото- или видеоматериалов, возможность привлечения нарушителей к ответственности могут получить и обычные государственные служащие.

Ранее петербургским автомобилистам напомнили о своевременном продлении парковочных разрешений.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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