С начала 2026 года петербуржцев оштрафовали на 115 тыс. рублей за нарушения правил выгула собак

Пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности объявила об итогах планового рейда в Невском районе, посвящённого соблюдению правил содержания домашних питомцев и правилам выгула собак.

Наиболее распространёнными нарушениями остались прогулки с собаками без поводка и намордника (особенно для крупных и потенциально агрессивных пород), а также присутствие владельцев с животными на территориях, где это категорически запрещено правилами.

По состоянию на начало года должностные лица составили 52 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму штрафов в размере 115 тысяч рублей. Дополнительно состоялось более 50 профилактических бесед с хозяевами четвероногих друзей.

Подчёркнуто, что законодательство разработано не для усиления мер принуждения, а для формирования безопасной обстановки и комфортного пространства проживания для всех граждан.

Фото: Pxhere