С начала 2026 года петербуржцев оштрафовали на 115 тыс. рублей за нарушения правил выгула собак

Пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности объявила об итогах планового рейда в Невском районе, посвящённого соблюдению правил содержания домашних питомцев и правилам выгула собак.
Наиболее распространёнными нарушениями остались прогулки с собаками без поводка и намордника (особенно для крупных и потенциально агрессивных пород), а также присутствие владельцев с животными на территориях, где это категорически запрещено правилами.
По состоянию на начало года должностные лица составили 52 постановления о привлечении к административной ответственности на общую сумму штрафов в размере 115 тысяч рублей. Дополнительно состоялось более 50 профилактических бесед с хозяевами четвероногих друзей.
Подчёркнуто, что законодательство разработано не для усиления мер принуждения, а для формирования безопасной обстановки и комфортного пространства проживания для всех граждан.
Ранее мы сообщили о том, что приставы взыскали почти 20 млн рублей с нетрезвых водителей в Петербурге.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все