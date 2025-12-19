Приставы взыскали почти 20 млн рублей с нетрезвых родителей в Петербурге

Чаще всего штрафы взимались с автовладельцев, проживающих в Выборгском, Колпинском и Фрунзенском районах.

В течение прошлого года в городе Санкт-Петербург за счёт взыскания штрафов с водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде, казна пополнилась почти на 20 миллионов рублей. Данная информация представлена пресс-службой ГУФССП РФ по Петерургу.

Чаще всего штрафы взимались с автовладельцев, проживающих в Выборгском, Колпинском и Фрунзенском районах. Судебные исполнители зафиксировали 1103 случая возбуждения дел о взыскании штрафных санкций в 2025 году, в сравнении с 1347 подобными делами в 2024 году и 1830 — в 2023 году.

Уже в январе 2026 года судебными приставами было открыто 118 дел, а общая сумма взысканных штрафов составила более двух миллионов рублей. В управлении напомнили, что вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения влечет административную ответственность, предусматривающую лишение прав сроком от полутора до двух лет и наложение штрафа размером 45 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петерургу