Почти 1,6 тыс. должников по алиментам привлекли к уголовной ответственности в Петербурге

Дознавателями Службысудебных приставов Петербурга в 2025 году заведено 1583 уголовных дела против граждан, систематически уклоняющихся от исполнения обязательств по выплате алиментов своим детям. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности многие нарушители предпочли добровольно закрыть задолженности, что позволило вернуть нуждающимся семьям почти 29 млн рублей.

Примечателен пример из Выборгского района: там 50-летний житель Северной столицы, длительное время отказывавшийся исполнять алиментные обязательства, наконец оплатил долг в полном объеме, составляющий внушительную сумму в 646 тысяч рублей, только после возбуждения в отношении него уголовного дела по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей").

Судебная практика Петербурга показала жесткость подхода к такому виду правонарушений: за прошлый год вынесены суровые решения в адрес тех, кто неоднократно пренебрегал обязанностью содержать собственных детей. Из общего числа осужденных 56 человек отправлены отбывать реальный срок наказания, 563 осуждены к обязательным исправительным работам, еще 14 привлечены к принудительному труду.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу и Ленобласти