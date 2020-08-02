В Шлиссельбурге выписали три штрафа нарушителям запрета выхода на лед

Спасательная служба Ленинградской области вновь предупреждает население, что весной лёд водоёмов приобретает особую опасность.

В понедельник, 9 марта, сотрудники разных ведомств провели совместный рейд по водным объектам вблизи Шлиссельбурга. Инспекторы пожарно-спасательных подразделений из Кировска и Всеволожска, спасательные службы города Шлиссельбург, администрация муниципального образования, полиция и представители рыбнадзора совместно проверяли соблюдение мер безопасности на водоемах региона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области.

В результате проведенной операции были зафиксированы нарушения: двое нарушителей получили административные протоколы за выход на лёд вопреки запрету, ещё одно лицо привлечено к ответственности за эксплуатацию моторной лодки без необходимых регистрационных знаков. Нарушителям разъяснили правила безопасности и последствия несоблюдения установленных требований.

Спасательная служба Ленинградской области вновь предупреждает население, что весной лёд водоёмов приобретает особую опасность. Выход на лёд категорически запрещён, особенно в тех зонах, где официально не определены специальные места для этого.

Ранее мы сообщили о том, что волонтер "ЛизаАлерт" напомнила об опасности выхода на лед Финского залива.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти