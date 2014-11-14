Волонтер "ЛизаАлерт" напомнила об опасности выхода на лед Финского залива

Провалившийся под лед человек гарантированно столкнется с переохлаждением, а длительное пребывание на холоде грозит серьезным обморожением.

Зимняя рыбалка на льду Финского залива остается рискованным делом, о чем свидетельствуют постоянные эвакуации провалившихся под лед рыболовов, осуществляемые сотрудниками МЧС. Только 1 марта спасателям пришлось вытаскивать со льдины в Финском заливе группу из 230 человек, среди которых оказались четверо несовершеннолетних. Такие инциденты происходят ежегодно, несмотря на многочисленные предупреждения. Волонтер и представитель водно-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Марина Быско подробно рассказала в беседе с spb.aif.ru, почему выход на лед опасен.

Лед вообще всегда представляет угрозу, за исключением, пожалуй, искусственно созданных катков. Проблема заключается не только в хрупкости самого покрова, но и в действиях самих рыбаков: собираясь группами, они делают множественные прорези, выбирая одни и те же традиционные места клева. Естественно, чем больше нарушается целостность льда, тем выше вероятность его разрушения. Провалившийся под лед человек гарантированно столкнется с переохлаждением, а длительное пребывание на холоде грозит серьезным обморожением. Поэтому риск погибнуть от гипотермии и обморожения очень высок, подчеркнула Марина Быско.

Определить прочность льда визуально практически невозможно, ведь угрозу представляют незамеченные щели, водоросли у берегов и подводные препятствия, способные повредить поверхность льда. Даже близость к берегу не гарантирует безопасность.

Рыболовы часто отправляются на дальние расстояния от берега, предпочитая тихие и удаленные места, что затрудняет своевременное оказание помощи.

Заблуждается и уверенность ряда рыбаков в том, что при чрезвычайной ситуации непременно придет помощь от спасательных служб. Такая позиция игнорирует высокую цену спасения: заправка судна на воздушной подушке обходится в десятки тысяч рублей.

Ранее звучали предложения обязать рыбаков возмещать расходы на организацию спасательных операций, такую идею выдвигал экс-руководитель МЧС Евгений Зиничев, однако соответствующие законы не были приняты.

Как человек, я не говорю сейчас от имени всего волонтёрства и "ЛизаАлерт". Но считаю, что это очень хорошая идея, потому что наказывать рублём действеннее, чем просто говорить в рупор, приезжать и разгонять. Какой там сейчас штраф за выход на лёд? Смешной. Мы прекрасно знаем, как проваливаются люди, как тонут, насколько сложны эти поиски подо льдом. Да, и сколько времени они у нас отнимают. Марина Быско, волонтер, представитель водно-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт"

Ранее синоптик Колесов сообщил об уменьшении ледяного покрова Финского залива до 70%.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга