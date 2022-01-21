  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов сообщил об уменьшении ледяного покрова Финского залива до 70%
Сегодня, 8:09
185
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов сообщил об уменьшении ледяного покрова Финского залива до 70%

0 0

Хотя в восточной части водоёма сохраняются сплошные поля льда с отдельными трещинами и неизменной толщиной, западные участки подверглись сильному разрушению и сжатию ветрами после недавних морозов.

Площадь льда на Финском заливе уменьшилась за последнее время с 80% до 70%, сообщил ТАСС ведущий метеоролог Петербурга Александр Колесов. 

По его данным, хотя в восточной части водоёма сохраняются сплошные поля льда с отдельными трещинами и неизменной толщиной, западные участки подверглись сильному разрушению и сжатию ветрами после недавних морозов.

Ранее Министерство транспорта России заявляло, что ситуация с льдами в заливе остаётся напряжённой, однако допускает регулярное проведение ледокольных операций. За зиму проведено сопровождение порядка 1880 кораблей силами 12 дизельных и одного атомного ледокола, управление которыми осуществляется круглосуточным штабом ледовых операций.

Ранее эколог сообщил о необходимости адаптировать судоходство на Финском заливе.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: санкт-петербург, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии