Эколог сообщил о необходимости адаптировать судоходство на Финском заливе

Артём Акшинцев, эколог и научный сотрудник Института водных проблем РАН, сообщил в беседе с spb.aif.ru, что впервые за последние 15 лет поверхность Финского залива покрылась льдом целиком. Специалист предупредил, что если такая ситуация повторяется систематически, это неизбежно приведёт к сложностям в судоходстве и потребует соответствующих мер адаптации.

Акшинцев обратил внимание на необходимость разработки способов приспособления не только судоходства, но и других сфер хозяйственной деятельности, связанных с Ладожским озером и Финским заливом. Эксперт подчеркнул, что предстоит пересмотреть различные аспекты использования водных ресурсов, чтобы избежать возникновения непредвиденных ситуаций, когда городские службы оказываются неподготовленными к подобным явлениям природы.

Специалист призвал разработать чёткий механизм реагирования на аномалии в поведении водоёмов, так как частота подобных явлений, вероятно, увеличится в будущем.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.