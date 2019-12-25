В Ленобласти усилят экологический контроль за водными объектами

В течение 2025 года сотрудники экоинспекции провели более 130 проверок водоохранных зон в Ленинградской области.

Во вторник, 24 февраля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с депутатами областного парламента, где рассматривались вопросы улучшения экологической ситуации и защиты водоемов региона от загрязнений промышленностью.

Глава комитета государственного экологического надзора Ленобласти Рамила Агаева доложила о мерах комплексного подхода к охране водных ресурсов. Она подчеркнула важность лабораторных исследований качества воды, мониторинга санитарно-гигиенической обстановки и взаимодействия с надзорными структурами для своевременного выявления и устранения угроз экологии.

В течение 2025 года сотрудники экоинспекции провели более 130 проверок водоохранных зон в Ленинградской области. Наибольшее количество нарушений выявлено среди предприятий водоснабжения и канализации, сельскохозяйственных организаций, крупных промышленных производств, энергетических компаний, военных и оборонных объектов. Информация обо всех нарушениях направляется в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Чтобы усилить борьбу с нарушителями, власти Ленобласти применяют инновационные подходы, такие как конфискация оборудования загрязнителей и использование новых технических решений, включающих мобильные спектрофотометры и дроны с тепловизионными камерами. Эти технологии позволят быстрее обнаруживать загрязнение и точнее оценивать ущерб окружающей среде.

Пресс-служба комитета госконтроля сообщила, что в ближайшее время начнется реализация федеральной программы "Чистая Ладога", поддержанной президентом Владимиром Путиным. Проект охватывает шесть субъектов федерации и направлен на улучшение экосистемы Ладожского озера. Уже начаты подготовительные мероприятия по созданию проектной документации.

Ранее мы сообщили о том, что более 1 тыс. трансформаторных подстанций отремонтируют в Ленобласти.

Фото: пресс-служба Комитета государственного экологического надзора Ленобласти