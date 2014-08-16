Более 1 тыс. трансформаторных подстанций отремонтируют в Ленобласти

Кроме того, на линиях электропередачи региона заменят 2 617 опор и 26 710 изоляторов.

Компания "Россети Ленэнерго" подготовила план ремонтных и технических работ на объектах энергоснабжения на 2026 год. В Ленинградской области запланировано обновление 1 424 трансформаторных подстанций и более 2 319 километров воздушных линий электропередач.

Кроме того, на линиях электропередачи региона заменят 2 617 опор и 26 710 изоляторов. Будет проведен ремонт 409 коммутационных аппаратов и восстановлено 39 километров молниеотводящих проводов. Значительная часть усилий направлена на расчистку трасс высоковольтных линий, площадь работ составит 7 578 гектаров.

В Петербурге специалисты займутся ремонтом 1 136 трансформаторных подстанций и проведут обслуживание более 226 километров линий передач. Общий объем инвестиций в реализацию программы оценивается в 7,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Регулярное техническое обслуживание позволяет снизить частоту сбоев в энергосистемах и ускорить устранение возникающих неисправностей, обеспечивая надежное снабжение электроэнергией потребителей.

