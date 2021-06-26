В кикшеринговой компании рассказали о штрафах за неправильную парковку самоката

Специалист отметил, что электросамокаты появились не так давно, поэтому культура использования данного вида транспорта еще не развита.

С наступлением теплой погоды на петербургских улицах заметно увеличилось количество горожан, передвигающихся на самокатах. Граждан, пренебрегающих правилами движения, а также правилами парковки арендованных самокатов, ждут штрафы. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал пресс-секретарь кикшеринговой компании Денис Балакирев.

Специалист отметил, что электросамокаты появились не так давно, поэтому культура использования данного вида транспорта еще не развита.

При этом, Денис Балакирев отметил, что в кикшеринговой компании следят за поведением пользователей. Нарушителям тех или иных правил могут грозить штрафы от 1 до 10 тысяч рублей.

Ранее петербуржцам рассказали, куда жаловаться на парковку самокатов.

Фото: Piter.tv