Лихач из Приморского района погасил 96 штрафов на 100 тыс. рублей

Под угрозой ареста иномарки мужчина погасил не только штрафы, но и исполнительский сбор.

В Приморском районе 36-летний должник погасил 96 административных штрафов ГИБДД. Водитель выплатил 100 тыс. рублей, сообщили 26 ноября в ГУ ФССП России по Петербургу.

Уточняется, что в отношении местного жителя были возбуждены исполнительные производства. Внедорожник Lixiang вывили у РУВД, к месту остановки машины прибыли судебные приставы. Под угрозой ареста иномарки мужчина погасил не только многочисленные штрафы, но и исполнительский сбор в 100 тыс. рублей.

За 10 месяцев судебные приставы взыскали 831 млн рублей штрафов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге предлагают дать автомобилистам больше времени для оплаты парковки.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу