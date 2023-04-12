  1. Главная
Лихач из Приморского района погасил 96 штрафов на 100 тыс. рублей
Сегодня, 12:45
Под угрозой ареста иномарки мужчина погасил не только штрафы, но и исполнительский сбор.

В Приморском районе 36-летний должник погасил 96 административных штрафов ГИБДД. Водитель выплатил 100 тыс. рублей, сообщили 26 ноября в ГУ ФССП России по Петербургу. 

Уточняется, что в отношении местного жителя были возбуждены исполнительные производства. Внедорожник Lixiang вывили у РУВД, к месту остановки машины прибыли судебные приставы. Под угрозой ареста иномарки мужчина погасил не только многочисленные штрафы, но и исполнительский сбор в 100 тыс. рублей. 

За 10 месяцев судебные приставы взыскали 831 млн рублей штрафов. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге предлагают дать автомобилистам больше времени для оплаты парковки. 

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу 

