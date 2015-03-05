В Петербурге предлагают дать автомобилистам больше времени для оплаты парковки

ЗакС рассматривает идею оплаты парковки до полуночи.

Транспортная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга изучит инициативу фракции "Яблоко", предполагающую продление срока оплаты платной парковки до конца суток.

По информации издания, законопроект включен в повестку заседания комиссии на 24 ноября. Авторы предлагают считать нарушителем только того водителя, который не внес платеж до 23 часов 59 минут текущего дня. Сейчас установленный лимит составляет 15 минут с момента начала парковки. Инициаторы указывают на перебои с Интернетом, которые затрудняют своевременную оплату или продление стоянки.

Юридическое управление Законодательного собрания, по данным "Фонтанки", ожидает доработки текста. В частности необходимо уточнить формулировку, регулирующую оплату после 23 часов 59 минут.

Тема продления времени для оплаты парковки регулярно обсуждается в городе. Инициаторы изменений подчеркивают, что автомобилисты не должны получать штрафы за рассеянность или технические сбои со связью. Ранее центр управления парковками подготовил рекомендации на случай, если доступ к оплате временно затруднен.

Фото: Piter.TV