В Петербурге введут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Законопроект 11 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.

В Санкт-Петербурге планируют ввести штрафы за неоплаченный проезд по платным магистралям, что связано с запуском нового участка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Эта дорога будет работать без шлагбаумов, с использованием бесконтактной оплаты. Законопроект 11 декабря Заксобрание приняло в первом чтении.

Для легковых автомобилей физических лиц штраф составит 3 тысячи рублей, для юридических — 10 тысяч рублей. Для грузовиков и автобусов — 5 и 15 тысяч рублей соответственно.

Законопроект, представленный депутатом Алексеем Цивилёвым, предусматривает скидку 50% при быстрой оплате штрафа. Новый механизм оплаты планируют интегрировать через Госуслуги или МФЦ.

По предварительным расчётам, около 3,6% автомобилистов могут нарушить правила оплаты, что в 2025 году составит примерно 180 тысяч случаев.

Фото: Piter.tv