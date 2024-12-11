В 2024 году в Петербурге были оштрафованы более 340 собачников

Наибольшее число правонарушений выявили в Центральном, во Фрунзенском, в Приморском, Адмиралтейском и Выборгском районах.

За прошлый год сотрудники комитета по вопросам законности Петербурга оштрафовали более 340 собачников. Наибольшее число правонарушений выявили в Центральном, во Фрунзенском, в Приморском, Адмиралтейском и Выборгском районах, рассказали 4 февраля в ведомстве.

Рейдовые мероприятия проводятся регулярно. Накануне специалисты отправились выявлять нарушения на территории Калининского района.

Так, в парке Академика Сахарова и на улице Софьи Ковалевской установлено сразу несколько владельцев питомцев, которые выгуливали собак, не учитывая правила. Протоколы составлены в отношении 14 человек, проведено свыше 30 профилактических бесед.

В соответствии со ст. 8-1 Закона Петербурга об административных правонарушениях запрещен выгул собак в общественных местах без поводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 сантиметров, – без поводка и намордника. Нарушителям грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

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Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности Петербурга