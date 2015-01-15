Росстандарт утвердил требования к обустройству мест для выгула и дрессировки собак

Эксперты впервые установили понятия "инфраструктура для владельцев собак", "игровая площадка для собак", "маршрут для прогулок с собаками".

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт, устанавливающий требования к благоустройству территорий для выгула и дрессировки собак. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведоства. Специалисты уточнили, что обновленный ГОСТ в России вступит в силу с 1 апреля 2026 года. Документ получил название "Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками". В тексте установлены принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Эксперты впервые дают определения таких понятий как "инфраструктура для владельцев собак", "игровая площадка для собак", "маршрут для прогулок с собаками". Дополнительно были разделены понятия о игровых и дрессировочных площадках. В профильном ведомстве сообщили, что теперь установленные термины помогут закрепить современный подход и стремление общества к формированию культуры дружелюбия к собакам, ко всем домашним животным, к благоустройству городской среды при принципах безопасности, гуманности и уважительного отношения.

Новый документ направлен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей. пресс-служба Росстандарта

ГОСТ определяет конкретные параметры для организации таких территорий. Согласно документу, минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной - 1,5 тыс. квадратных метров. Ограждение площадок должно быть высотой не менее 2 метров. Для обеспечения санитарных норм предусматриваются зоны для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. Кроме того, документ устанавливает требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак.

"Создание гармоничной городской среды невозможно без учета интересов всех жителей, включая тех, кто живет с домашними питомцами. Новый стандарт помогает сформировать единые подходы к благоустройству территорий, делает города более удобными, безопасными и дружественными к человеку и животным. Применение ГОСТа позволит использовать единые критерии при обустройстве общественных пространств, повысит безопасность и комфорт владельцев собак", - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Документ разработан Фондом "Институт развития городов Республики Татарстан" при участии "Союза общественных кинологических организаций - Российская кинологическая федерация" (СОКО "РКФ"), региональной общественной организации "Кинология-XХI век", проекта "Собакин город".