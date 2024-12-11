В Кудрово задержана подозреваемая в похищении двух чихуахуа

Общий ущерб составил более 140 тыс. рублей.

Полиция Всеволожского района задержала подозреваемую в похищении двух собак породы чихуахуа из квартиры в Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

28 января в полицию обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что из квартиры её 33-летней дочери в доме 11 по улице Пражской были похищены две собаки породы чихуахуа, а также личные вещи. Общий материальный ущерб составил 142 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

30 января в 13:20 сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнюю неработающую женщину, ранее неоднократно судимую, по подозрению в совершении этого преступления у дома 29 корпус 2 по улице Крыленко. Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Сообщается, что похищенные питомцы были найдены и возвращены владельцам.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксгибиционист напугал женщину с ребёнком в Ленобласти.

Фото: Piter.TV