"Минюст занимается дуростью": эксперты прокомментировали возможные штрафы для малого и среднего бизнеса

Один из собеседников Piter.TV уверен, что новая мера навредит предпринимателям, второй считает, что грамотно реализованная, она может принести пользу.

Не так давно стало известно, что Минюст предложил повысить штрафы для малого и среднего бизнеса в десятки раз. Предполагается, что за провинности в отношении требований ФНС, Роспотребнадзора и других государственных служб индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы выложат далеко не пару десятков тысяч рублей – счет штрафов начнет измеряться сотнями.

Piter.TV позвонил в Санкт-Петербургский Союз предпринимателей и узнал, что в организации думают о возможной новинке.

Пусть Минюст прекратит заниматься дуростью! И так на малый бизнес много всевозможных штрафов и сборов... – коротко отреагировал на вопрос руководитель Союза Роман Пастухов и передал слово исполнительному директору Татьяне Подсухиной.

Подсухина прокомментировала предложение Минюста более подробно. Исполнительный директор отметила, что под административный "каток" попадают, как правило, легальные предприниматели, хотя наказывать следует другой сектор бизнеса.

Основная проблема – это нелегальный бизнес. Именно теневой сектор нужно оцеплять. Эти акты приводят к нагрузке на малый бизнес, потому что их прозрачную деятельность в реестре видят все проверяющие службы, а нелегалы существуют только физически. Маленькие фирмы идут по вечному кругу проверок и налогов. – говорит Подсухина.

Нововведения ставят под большое сомнение развитие малого бизнеса, говорит эксперт. По мнению Подсухиной, государство принимает странную позицию: сертификацию, к примеру, выдает коммерческое лицо, спецоценку труда требуют даже от только открывшихся фирм и индивидуальных предпринимателей наряду с крупнейшими заводами и организациями. Как говорит эксперт, недавно заработавшие организации могут просто не успеть сделать эту спецоценку к моменту прихода проверки, но за ее отсутствие уже назначается штраф в 100 тысяч.

Ленивое государство – это плохо. Базовые моменты нужно жестко контролировать, не должно быть нелегальных производств. По-настоящему работающим и дающим рабочие места нужно облегчить задачу, сформировать благожелательный импульс для работы, чтобы их было больше. Когда запускаются изменения, государство должно понимать, что меняет саму систему. Это не частный случай. Любая норма должна учитывать разные варианты, которые могут быть, хотя бы рабочие. – подчеркнула исполнительный директор петербургского Союза предпринимателей.

Подсухина считает, что выплачивая все налоги и штрафы, предприниматель рискует остаться "у разбитого корыта" и работать на нижней точке себестоимости, не имея денег на саморазвитие. Усугубляет его положение отсутствие собственности: малый или средний предприниматель чаще всего арендует помещение и платит счета, но в итоге остается без прибыли. К тому же, говорит эксперт, многие штрафы выписываются бизнесменам почти на пустом месте.

Поднимут штрафы, и наступит момент, когда предприниматель скажет: зачем мне все это делать, зачем трудиться 24/7? И бросит свое дело. Проще пойти наемным работником. – подытожила Татьяна Подсухина.

Высказался по данному вопросу и Станислав Неверов, президент фонда "Стратегия будущего", поддерживающего, в том числе, российских производителей и предпринимателей. Неверов отметил, что однозначно сказать, полезной будет инициатива или нет, сложно.

С одной стороны, любая дополнительная штрафная санкция упорядочивает то, что существует, а сегодня есть много перекосов в системе организации бизнеса и отношении некоторых предпринимателей к бизнесу. В некоторых северных районах страны до сих пор бизнес ведется как в 90-х, людей удерживает от того, чтобы вести себя как они хотят, как раз штрафы. Здесь лишние штрафы только напомнят людям о существовании закона. – говорит Неверов.

С другой стороны, отмечает эксперт, санкция не должна стать очередной системой давления на бизнес, несмотря на высказывания президента о либерализации экономики и поддержке малых и средних предпринимателей. Введение штрафов может стать полезным, говорит Неверов, если будут существовать объективные критерии присуждения штрафов и контроль за их выписыванием. В случае несправедливых наказаний рублем предприниматели всегда могут по закону оспорить штраф на более высоком уровне. Также эксперт отмечает, что важно не только рассчитывать на правовую поддержку, но и быть просвещенным в этой сфере: предприниматели будут осведомленнее в своих правах и меньше нарушать, а чиновники не смогут выписать штраф, не соответствующий действительности.

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