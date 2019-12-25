Петербургские приставы выписали штрафы коллекторам почти на 11 млн рублей с начала года

В частности наказание за психологическое давление на жителя Северной столицы настигло московскую организацию. Штраф составил 100 тыс. рублей.

С начала 2022 года судебные приставы в Петербурге оштрафовали коллекторские агенства почти на 11 млн рублей за нарушение законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу.



Также административное наказание в размере 100 тыс. рублей назначили агентству из Москвы, которое оказывало психологическое давление на петербуржца. В общей сложности в период с января по июнь приставам было направлено свыше 1400 жалоб от горожан Северной столицы на действия со стороны коллекторов. Главным образом угрозы поступали в виде звонков и СМС.



За полгода ведомство составило 100 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ. В госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, сейчас входит 23 подобных агенства.

Ранее мы сообщили о том, что судебные приставы депортировали почти 300 нелегальных мигрантов из Ленобласти.

Фото: пресс-служба ФССП РФ