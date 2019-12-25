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Петербургские приставы выписали штрафы коллекторам почти на 11 млн рублей с начала года
Сегодня, 13:15
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Петербургские приставы выписали штрафы коллекторам почти на 11 млн рублей с начала года

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В частности наказание за психологическое давление на жителя Северной столицы настигло московскую организацию. Штраф составил 100 тыс. рублей.

С начала 2022 года судебные приставы в Петербурге оштрафовали коллекторские агенства почти на 11 млн рублей за нарушение законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу.

Также административное наказание в размере 100 тыс. рублей назначили агентству из Москвы, которое оказывало психологическое давление на петербуржца. В общей сложности в период с января по июнь приставам было направлено свыше 1400 жалоб от горожан Северной столицы на действия  со стороны коллекторов. Главным образом угрозы поступали в виде звонков и СМС. 

За полгода ведомство составило 100 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ. В госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, сейчас входит 23 подобных агенства. 

Ранее мы сообщили о том, что судебные приставы депортировали почти 300 нелегальных мигрантов из Ленобласти.

Фото:  пресс-служба ФССП РФ

Теги: административные нарушения, коллекторы, правонарушения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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