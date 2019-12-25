Судебные приставы депортировали почти 300 нелегальных мигрантов из Ленобласти

До решения суда иностранцы будут находиться в специальном учреждении.

За первые 6 месяцев текущего года из Ленинградской области было депортировано 295 мигрантов без российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Иностранцы будут находиться в специальном учреждении временного содержания до конца разбирательств. Затем их доставят в петербургский аэропорт "Пулково" для пересечения границы.

Согласно действующему законодательству, доступ в РФ для выдворенных мигрантов будет закрыт в течение пяти лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали троих мигрантов при попытке пробраться в Финляндию.

Фото: Piter.TV