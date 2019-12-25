  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Судебные приставы депортировали почти 300 нелегальных мигрантов из Ленобласти
Сегодня, 9:57
90
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Судебные приставы депортировали почти 300 нелегальных мигрантов из Ленобласти

0 0

До решения суда иностранцы будут находиться в специальном учреждении.

За первые 6 месяцев текущего года из Ленинградской области было депортировано 295 мигрантов без российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Иностранцы будут находиться в специальном учреждении временного содержания до конца разбирательств. Затем их доставят в петербургский аэропорт "Пулково" для пересечения границы.

Согласно действующему законодательству, доступ в РФ для выдворенных мигрантов будет закрыт в течение пяти лет.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали троих мигрантов при попытке пробраться в Финляндию.

Фото: Piter.TV

Теги: депортация, ленинградская область, нелегальные мигранты, приставы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии