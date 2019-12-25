В Ленобласти задержали троих мигрантов при попытке пробраться в Финляндию

Иностранных граждан ждал штраф и депортация из РФ.

На границе РФ и Финляндии в Выборгском районе Ленобласти были задержаны 3 иностранных гражданина, которые попытались незаконно пробраться на территорию скандинавской страны ЕС. Мигранты получили штраф, а позже они и вовсе подверглись депортации. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Действия нарушителей были расценены как попытка нелегального пересечения границы, поэтому было принято решение об их выдворении из РФ.

В общей сложности за июнь на российско-финской границе зафиксировано 350 подобных попыток добраться до Европы без документов.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на финскую визу подскочил в Петербурге после открытия границ.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти