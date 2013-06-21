Петербуржец не смог вылететь из Пулково из-за задолженности в миллион рублей

С 2019-го года мужчина регулярно нарушал ПДД.

Петербуржец не смог улететь на отдых из-за 666 исполнительных производств судебных приставов. Мужчину развернули на паспортном контроле в Пулково. После этого он погасил задолженность за штрафы, сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

26-летний петербуржец должен был выплатить 1 млн рублей. Нарушитель ПДД не выплачивал штрафы, кроме того, был добавлен налог и исполнительский сбор. Штрафы копились с 2019-го года. Судебные приставы запретили владельцу трех авто и двух квартир совершать регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, а также ограничили его право на выезд за пределы России.

После того, как должник не смог улететь на отдых вместе со своей девушкой, он перечислил миллион судебным приставам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лизинговая компания Невского района расплатилась за водителей-нарушителей.

Фото: Piter.TV