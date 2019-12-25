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Лизинговая компания Невского района расплатилась за водителей-нарушителей
Сегодня, 9:45
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Лизинговая компания Невского района расплатилась за водителей-нарушителей

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Водители, которые арендовали авто, регулярно нарушали ПДД.

Лизинговая компания расплатилась за долги водителей-нарушителей. Деньги списали с банковского счета фирмы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Водители нарушали правила дорожного движения каждый день. Чаще всего автомобилисты проезжали на "красный" сигнал светофора и нарушали скоростной режим. В результате с начала года они принесли штрафов организации в Невском районе на сумму более 100 тысяч рублей. 

Дело поступило к судебным приставам. Организацию уведомили о возбуждении исполнительны производств, но добровольно она долг не погасила. Средства пришлось списать со счета. 

Всего за 7 месяцев 2021-го года судебные приставы Петербурга взыскали более 186 млн рублей штрафов ГИБДД. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Оптиков полиция поймала нетрезвого водителя каршеринга. 

Фото: Piter.TV

Теги: водитель, лизинг, штраф гибдд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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