На Оптиков полиция поймала нетрезвого водителя каршеринга

В Приморском районе Петербурга в ночь на 15 августа полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем каршеринга. Об этом сообщает в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".
На Оптиков стражи порядка заметили нарушителя на Volkswagen Polo и попросили остановиться, однако водитель только увеличил скорость. Уезжая от машины ДПС, каршеринг выехал на красный свет и чуть не сбил пешеходов. Добавим, что у Volkswagen Polo не были включены фары.
Погоня закончилась во дворах, водителю вменили поездку непристёгнутым на запрещающий сигнал светофора без световых приборов. Также оформили неостановку, отказ от медосвидетельствования и отсутствие документов на право управления транспортным средством.
В группе отметили, что эта поездка обойдется нарушителю в круглую сумму.
От "Яндекса": 100 тысяч рублей за управление транспортным средством в нетрезвом виде плюс 50 тысяч за эвакуацию. От ГИБДД: 30 тысяч рублей. От суда: лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. И штрафы по всем остальным статьям,
– написали в комментариях.
Ранее погоня за пьяным водителем на иномарке началась на юге и завершилась на севере Петербурга.
Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор
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