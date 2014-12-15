На Оптиков полиция поймала нетрезвого водителя каршеринга

У автомобиля Volkswagen Polo не были включены фары.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 15 августа полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем каршеринга. Об этом сообщает в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

На Оптиков стражи порядка заметили нарушителя на Volkswagen Polo и попросили остановиться, однако водитель только увеличил скорость. Уезжая от машины ДПС, каршеринг выехал на красный свет и чуть не сбил пешеходов. Добавим, что у Volkswagen Polo не были включены фары.

Погоня закончилась во дворах, водителю вменили поездку непристёгнутым на запрещающий сигнал светофора без световых приборов. Также оформили неостановку, отказ от медосвидетельствования и отсутствие документов на право управления транспортным средством.

В группе отметили, что эта поездка обойдется нарушителю в круглую сумму.

От "Яндекса": 100 тысяч рублей за управление транспортным средством в нетрезвом виде плюс 50 тысяч за эвакуацию. От ГИБДД: 30 тысяч рублей. От суда: лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. И штрафы по всем остальным статьям, – написали в комментариях.

Ранее погоня за пьяным водителем на иномарке началась на юге и завершилась на севере Петербурга.

Фото: Вконтакте / Дорожный инспектор