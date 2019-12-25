Погоня за пьяным водителем на иномарке началась на юге и завершилась на севере Петербурга

Мужчина совершал опасные маневры на дороге.

Ночью 5-го июля инспекторы ДПС ОГИБДД по Колпинскому району преследовали водителя "Хендэ". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Погоня началась в поселке Металлострой на юге города и завершилась на севере КАД.

Инспекторы хотели проверить документы у водителя, но он не останавливался. Чтобы остановить водителя, пришлось применить табельное оружие. За рулем находился мужчина 1993-го года рождения в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили три административных протокола по статьям "Проезд на запрещающий сигнал светофора", "Невыполнение требования об остановке транспортного средства" и "Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что каршеринг сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор