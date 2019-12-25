Пользователи электросамокатов в Петербурге собрали 2 тыс. штрафов с начала сезона

По данным городского Комтранса, были заблокированы аккаунты примерно 800-900 пользователей.

С начала сезона электросамокатчикам в Северной столице пришло 800 тыс. предупреждений и было выписано 2 тыс. штрафов. Об этом сообщил зампредседателя Комтранса города Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Аккаунты примерно 800-900 арендаторов кикшеринга были заблокированы, уточнил представитель ведомства.

Наиболее часто на территории Петербурга фиксируются такие нарушения при езде на самокатах, как катание вдвоем, парковка на тротуаре и остановках общественного транспорта и слишком большая скорость.

Ранее мы сообщили о том, что ежедневно более 3-4 петербуржцев травмируются при падении с электросамокатов.

Фото: Piter.TV