Депутат петербургского ЗакСа предложил ввести штрафы для УК за неубранный снег

Эта мера связана с частыми случаями падения снега с крыш, приводящими к серьезным травмам и угрозам для жителей.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь выступил в своем Telegram-канале с предложением лишать управляющие компании лицензий за ненадлежащее содержание и ремонт домов, угрожающих жизни и здоровью людей.

Эта мера связана с частыми случаями падения снега с крыш, приводящими к серьезным травмам и угрозам для жителей. Депутат направил своё предложение коллеге по Госдуме РФ Виталию Милонову.

Рябоконь предложил внести поправку в Жилищный кодекс РФ, согласно которой орган государственного жилищного надзора сможет исключить из реестра лицензий информацию о многоквартирных домах, находящихся под управлением управляющей компании, привлечённой к административной ответственности за несоблюдение правил содержания и ремонта жилья, что создало реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Рябоконь также предложил отстранять должностных лиц на срок от одного до трёх лет и вводить штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV