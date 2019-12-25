Мужчина заплатит больше 1,5 млн рублей за разбитого на кладбище ангела

Ответчик не отрицал своей вины.

Кировский районный суд вынес приговор мужчине, который повредил скульптуру ангела на кладбище "Красненькое". Он украшал могилу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Истец попросила взыскать со злоумышленника 1 млн 617 тысяч — именно столько составил ущерб.

Мужчина не оспаривал свою вину, но хотел снизить размер причиненного ущерба. Экспертиза показала, что ущерб составляет чуть меньше — 1 млн 591 тыс. рублей. Суд взыскал с ответчика эту сумму, а также расходы на проведение судэкпертизы (53 тыс. рублей) и госпошлину (15 тыс.).

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Гатчине установят памятник Константину Ушинскому.

Фото: citywalls.ru