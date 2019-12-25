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В Гатчине установят памятник Константину Ушинскому
Сегодня, 11:34
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В Гатчине установят памятник Константину Ушинскому

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Скульптура появится на бульваре Науки.

В Гатчине появится памятник Константину Ушинскому. Его автором стал  скульптор Арутюн Акобян, который победил в конкурсе скульптурной композиции "Ленинградскому учителю". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти. 

В конкурсе приняли участие 17 специалистов. Работы выбирали путем народного голосования. Во втором этапе отбором занимались члены жюри. 

Напомним, педагог Константин Ушинский преподавал в Гатчине. Он стал  основоположником научной педагогики в России. Его памятник установят на бульваре Науки. 

Ранее на Piter.tv: КГИОП выдал задание на работы по реставрации памятника на могиле Виталия Бианки.

Фото: lenobl.ru

Теги: арутюн акобян, бульвар науки, гатчина, константин ушинский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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