В Гатчине установят памятник Константину Ушинскому

Скульптура появится на бульваре Науки.

В Гатчине появится памятник Константину Ушинскому. Его автором стал скульптор Арутюн Акобян, который победил в конкурсе скульптурной композиции "Ленинградскому учителю". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В конкурсе приняли участие 17 специалистов. Работы выбирали путем народного голосования. Во втором этапе отбором занимались члены жюри.

Напомним, педагог Константин Ушинский преподавал в Гатчине. Он стал основоположником научной педагогики в России. Его памятник установят на бульваре Науки.

Ранее на Piter.tv: КГИОП выдал задание на работы по реставрации памятника на могиле Виталия Бианки.

Фото: lenobl.ru