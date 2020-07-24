КГИОП выдал задание на работы по реставрации памятника на могиле Виталия Бианки

Родственники писателя хотели отреставрировать памятник, но он включен в реестр объектов культурного наследия.

Памятник на могиле писателя Виталия Бианки на Богословском кладбище отреставрируют. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал задание на проведение работ по реставрации, узнал "Петербургский дневник". Об этом изданию рассказала писатель биограф знаменитого автора детских книг Ирина Лисова.

Памятник является объектом культурного наследия федерального значения. Перед реставрацией нужно провести исследования, по результатам которых будет гарантирована сохранность объекта.

Ранее на неудовлетворительное состояние скульптуры обратил внимание внук писателя Александр Бианки. Родственники столкнулись с тем, что отреставрировать памятник не так просто. Самостоятельно они не могут провести работы, так как объект находится под охраной.

Скульптура представляет из себя каменную девочку, которая смотрит ввысь. Работа является творением скульптора Жермены Меллуп.

Фото: Piter.tv