В Ленобласти гражданин Узбекистана должен выплатить штраф в размере 440 тысяч рублей за покушение на дачу взятки

Денежные средства, являвшиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства.

Гражданину Узбекистана назначили крупный штраф за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Бокситогорским городским судом вынесен приговор в отношении 30-летнего гражданина Узбекистана, который признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).

Судом установлено, что в октябре 2024 года старшим инспектором отдела по вопросам миграции ОМВД России по Бокситогорскому району при осуществлении на территории района оперативно-профилактического мероприятия выявлен 30-летний гражданин Узбекистана, пребывающий на территории Ленобласти без документов. Также мужчина осуществлял трудовую деятельность без патента.

Желая избежать ответственности за совершенные административные правонарушения, мигрант попытался передать должностному лицу взятку в размере 20 тысяч рублей, от которой полицейский отказался.

Суд приговорил гражданина Узбекистана к наказанию в виде штрафа в размере 440 тысяч рублей. Денежные средства, являвшиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства.

Ранее житель Ленобласти получил штраф за покушение на дачу взятки сотруднику полиции.

Фото: Piter.tv