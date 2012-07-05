Житель Ленобласти получил штраф за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

Денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

В Подпорожском районе Ленобласти местный житель осужден за покушение на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Ленобласти.

Следствием установлено, что в ноябре 2024 года, находясь на одной из улиц села Винницы, 36-летний местный житель предложил сотруднику полиции взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности в связи с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник полиции взятку не принял.

Судом подсудимый признан виновным в покушении на дачу взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа. Денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

В Петербурге мигрантку ожидает суд за попытку дать полицейскому 13 тысяч рублей в качестве взятки.

Фото: Piter.tv