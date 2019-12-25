В Петербурге мигрантку ожидает суд за попытку дать полицейскому 13 тысяч рублей в качестве взятки

Она предлагала деньги за непривлечение ее к административной ответственности.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженки одной из стран ближнего зарубежья. Она обвиняется в покушении на дачу взятки. Подробности сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, обвиняемая 8 декабря 2024 года в ходе разбирательства по факту административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП (нарушение режима режима пребывания (проживания) в Российской Федерации), предложила сотруднику правоохранительных органов в качестве взятки 13 тысяч рублей за непривлечение ее к административной ответственности. Женщина положила наличные в карман куртки форменного обмундирования. Сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Шушарах иностранец пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей инспектору ДПС.

Фото: Piter.tv