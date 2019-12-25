В Шушарах иностранец пытался дать взятку в размере 50 тысяч рублей инспектору ДПС

Подозреваемому предъявлено обвинение.

В Пушкинском районе Петербурга следователи возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику дорожно-патрульной службы (ДПС). Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Пушкинскому возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу) в отношении иностранного гражданина.

Следствием установлено, что днем 26 февраля в поселке Шушары водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС за то, что он управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения. Автомобилист пытался дать инспектору 50 тысяч рублей, но тот отказался.

Подозреваемому предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: Piter.tv