Пассажир оштрафован за оскорбление сотрудника метро на "Проспекте Просвещения"
Сегодня, 15:50
Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура петербургского метро провела проверку по обращению сотрудника об оскорблении. В октябре прошлого года 35-летний мужчина, находясь в вестибюле станции "Проспект Просвещения", публично оскорбил работника "подземки", чем унизил его честь и достоинство, рассказали в надзорном ведомстве. 

Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Злоумышленник заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: аналогично наказали и жителя Кронштадта, который оскорбил свою соседку по коммунальной квартире. Тогда завели дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, оскорбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

