Пассажир оштрафован за оскорбление сотрудника метро на "Проспекте Просвещения"

Прокуратура петербургского метро провела проверку по обращению сотрудника об оскорблении. В октябре прошлого года 35-летний мужчина, находясь в вестибюле станции "Проспект Просвещения", публично оскорбил работника "подземки", чем унизил его честь и достоинство, рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Злоумышленник заплатит штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: аналогично наказали и жителя Кронштадта, который оскорбил свою соседку по коммунальной квартире. Тогда завели дело по той же статье.

Фото: Piter.TV