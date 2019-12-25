  1. Главная
Жителя Кронштадта оштрафовали на 3 тыс. рублей за оскорбление пенсионерки
Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Кронштадтского района провела проверку по обращению пенсионерки. В октябре сосед по коммунальной квартире начал оскорблять женщину словами, которые унизили ее честь и достоинство, сообщили 30 декабря в надзорном ведомстве. 

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По итогам рассмотрения материала суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

